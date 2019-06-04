中国人口普查将纳入查房 或为征收房地产税提供数据支撑

据《证券日报》报道，2020年，中国将迎来第七次全国人口普查，将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。专家认为，这将对房地产税征缴提供必要的数据支撑。

记者获悉，6月1日，上海市第七次全国人口普查嘉定专项试点工作已正式启动，入户调查主要内容包括住房情况等。

“本次人口普查不同于以往，除了人口外还要进行房屋普查，这意味着普查结果很可能将会给房地产税的推行提供参考。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，人口普查是一项重要的国情调查，其目的在于找准人口规模和结构，摸清流动人口趋势和分布，是国家制定重大方针政策与编制国民经济和社会发展战略规划的重要依据。

中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东对《证券日报》记者表示，人口普查和房屋普查将会为人口和住房政策调整提供必要的基础性数据资料，但并不是各种税费出台的充分依据，因为包括房产税出台需要较长的立法程序，需要全国人大的审议，而房地产立法之后才会涉及如何执法问题，而此时才会涉及如何更公平透明执行税收征缴，因此房屋普查与房地产税出台决策并不具有必然联系，但对房地产税征缴会提供必要的数据支撑。

