中国气候变化事务特别代表：中国将确保100%兑现自主贡献目标

中国气候变化事务特别代表、中国环境与发展国际合作委员会（简称“国合会”）副主席解振华昨天（3日）说，中国将强化应对气候变化行动，确保百分之百兑现自主贡献目标。

据中新社报道，解振华是在国合会2019年年会开幕式上作出上述表示的。他说，气候变化是当今时代最严峻的全球性挑战之一，在气候变化挑战面前，没有一个国家、一个城市、一个人能够置身事外，独善其身。多边主义、合作共赢、构建人类命运共同体、推动全球生态文明建设，是我们的唯一选择。

解振华指出，中国一直积极应对气候变化，确定了2030年左右碳排放达峰并争取尽早达峰的自主贡献目标，这既是中国对国际社会做出的庄严承诺，也是在中国国内发挥目标引领、倒逼绿色低碳转型的战略举措。为此，中国采取了调整产业结构、优化能源结构、节约能源和资源、提高能源资源利用效率、发展非化石能源、恢复自然生态环境、养护森林增加碳汇、发展碳市场等各方面的政策措施，努力实现自主贡献目标。

解振华指出，当前国际气候治理进程任重而道远，《巴黎协定》后续谈判和履约任务依然十分艰巨，进一步完善实施细则和谈判未决问题仍需各方做大量工作，需要各国同舟共济、各尽所能，切实兑现2020年前承诺和行动，提高2020年后行动和支持的力度。

他也说，应对气候变化、保护生物多样性是中国可持续发展的内在需要，也是负责任大国的应有担当。无论形势如何变化，中国致力于推动气候变化和生物多样性保护的多边进程，推动全球合作应对的决心和努力都不会改变。中国将强化应对气候变化行动，深化与其它国家在气候变化方面的合作，确保百分之百地兑现自主贡献目标。