台前行政院长赖清德：郭台铭应优先救鸿海

台湾前行政院长赖清德昨天（3日）谈及他与总统蔡英文的距离时说，两人是“总合性差异”，而选民认为他更具备打赢选战的能力。至于鸿海董事长郭台铭，赖清德也认为，鸿海会在贸易战中受到非常大冲击，“我甚至认为郭台铭应该优先救鸿海公司，因为鸿海的大限将至”。

赖清德是在接受台湾《联合报》专访时做出上述看法。他说，自己和蔡英文是“总合性差异”，而非个别项目的差别，因为不管在基层或各种民调，他们两人让人民选择，选民认为他更具备的打赢选战的能力，自然他会得到比较高的支持。

对于在大选和高雄市长韩国瑜、台北市长柯文哲竞争，赖清德直言并不担心，尤其当他在党内初选出线、力量整合后，更会是不同局势。赖清德说，况且总统大选投票，民众会比较谨慎，同时考虑到台湾未来与治理能力，这两方面他都比这两人来的强。

赖清德指出，柯韩的不满意度都偏高，显示两人无法证明具城市治理能力，更遑论治理国家。此外，柯文哲主张“两岸一家亲”、不对“一国两制”表态，韩国瑜甚至引用中国大陆国家主席习近平的话，说“九二共识”就是两岸的定海​​神针，但台湾的主流民意是不接受“一国两制”、港澳模式，也不会去接受“一个中国”原则。

至于郭台铭，赖清德分析，中国大陆和美国之间的贸易战过程，在大陆制造、产品外销到美国的公司，一旦越大、代工程度越高，受到冲击越大。根据这个标准，他判断鸿海将会受到非常大的冲击，所以郭台铭也感受到危机，“郭台铭应该优先救鸿海”。