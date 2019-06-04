多地出现“UFO”？ 中国两大军种官微罕见发声

中国多个省份的网民前天（2日）声称他们看到上空出现发光体后，中国火箭军昨天在微博上留言，问网民是否相信世上有不明飞行物体（UFO，英文“unidentifited flying object”的简称）。中国海军也随后参与了UFO的讨论。

据中国《环球时报》报道，前天清晨，中国多地的网民说，他们目击到空中出现发光不明飞行物，范围覆盖中国多个省市地区。据悉，发光不明飞行物出现的时间大致在清晨4时28分左右，能够目视到该发光不明飞行物的地区包括中国山东省、山西省、河南省、河北省。有网民称，这已经不是首次目击到类似不明飞行物。

中国火箭军昨晚在微博发布了一张东风21导弹夜间起竖的照片并配以文案“你们相信这世上有UFO吗？晚安，小‘火’伴”。

《环球时报》认为，这条微博中的“UFO梗”，指的就是最近在中国多地同时出现的不明飞行物造成的神秘天象。这条微博开始引发网友谨慎的猜测，大家纷纷在转评中克制的表示：“懂了”。

据此前报道，6月2日清晨，多地网友目击到空中出现发光不明飞行物，范围覆盖中国多个省市地区。据悉，发光不明飞行物出现的时间大致在2日清晨4时28分左右，能够目视到该发光不明飞行物的地区包括中国山东省、山西省、河南省、河北省等省份。有网友表示，这已经不是首次目击到类似不明飞行物。

在中国火箭军“UFO”微博发布两个小时后，中国海军也在微博上发布了一张看不出型号的导弹海上发射的图片，并打上“#海语海言# 你也相信UFO吗？”一句，之后点名中国火箭军微博账号，并说“晚安，小海粉”。