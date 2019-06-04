纽时：美华裔部长一家在美中有高层次政治关系

美国媒体前天（2日）依据文件、采访等信息声称，美国华裔交通部长赵小兰（Elaine Chao）一家在美中两国有高层次政治关系。

据美国《纽约时报》报道，通过采访、查阅行业备案和两国政府文件，该报发现，赵氏家族和她的丈夫、参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）随着前者的航运公司在中国发展出深厚的商业关系而兴旺发达。这一过程中，赵小兰是公司的主要推动者之一。

报道称，赵小兰的91岁父亲赵锡成（James S.C. Chao）曾在上海一所大学学习航海专业，在1949年中国内战结束前离开中国。该报也依据文件称，赵家后来入股了中国一家国有海事电子设备制造商。

赵锡成在1964年建立福茂集团（Foremost Group），总部设在美国纽约，而公司的第一笔大合同来自美国政府，即在越南战争期间将大米运往东南亚。公司的大部分货船如今由中国国有造船厂建造，其中一些由中国政府贷款提供资金。福茂至少与中国国有钢铁制造商签订了两份长期合同，用这些中国建造和支持的船舶为后者运输铁矿石。

报道也指出，赵家数十年来在中国持续为学生提供奖学金，培养快速发展的航运业所需的人才。

美国交通部官员说，赵小兰一直是美国海事系统的支持者，她作为该部门负责人的行为与其家族在中国的生意无关。

赵小兰也在一份声明中说：“我的家人都是爱国的美国人，过着一种有充实目标的生活，对这个国家（指美国）贡献良多。”

该报也说，赵小兰虽然自1970年代末后就没有在福茂担任正式职位，但多次利用自己的关系和地位来提升公司的声誉和知名度。