关注台大选 美在台协会：对结果不带任何立场

美国在台协会（AIT）处长郦英杰今天（4日）表示，AIT密切观察台湾将举行的大选，也经常与不同政党、政治观点人们碰面，是日常工作的一部分，强调“AIT对选举结果和大选流程不带任何立场”；郦英杰也说，一如既往，不论台湾选民选出的下届领袖是谁，AIT都相当期待与其携手合作。

据台湾《自由时报》报道，先前有媒体以AIT关切民进党总统初选办法等描述，指控“美国介入台湾2020总统大选”。郦英杰今天在AIT活动致词的谈话，似是回应相关指控。

AIT今天与数位政委唐凤、外交部及台湾亚洲交流基金会携手举办数位对话公共论坛，是外国驻馆首次透过人工智慧与台湾本地社群展开的数位对话活动。

郦英杰出席致词时谈及民主指出，今年秋天，AIT将密切观察台湾即将举行的大选。郦英杰说，AIT日常工作的一部分就是经常与不同政党及拥有不同政治观点的人们碰面，以便更了解台湾的政治环境与程序，但“我们对台湾的选举结果及完成大选的流程不带任何立场”。

郦英杰强调，一如过往，不论台湾选民所选出的下届领袖为谁，AIT都相当期待与其携手合作。因为在美国自由开放印太区域的愿景中，“很重要的就是希望看到民主社会能够具备举行选举、不受外在干预的能力”。AIT将持续与台湾的现任及未来的领袖合作，共同将此目标推广至全印太区域。