亚股下跌 疲弱数据及中美贸易战引发全球经济成长担忧

亚洲股市今天下跌，美股隔夜震荡，因疲弱经济指标及中美贸易战加剧引发对于全球经济成长的担忧情绪，给债券等避险资产带来支撑。

据路透社报道，本周投资者焦点转向货币政策，澳洲央行几乎可以确定会在周二会议上将利率下调至纪录新低，印度也料将在周四放松政策。

美联储官员周一发表的讲话，以及一项备受关注的美国制造业调查数据，均让人预期美联储愈发接近降息。

“除非出现阻断事件，比如美联储降息，或中国采取更多刺激政策，或者来自本周稍晚的欧洲央行...否则股票价格和债券收益率将会继续下跌，”McKenna Macro策略师Greg McKenna表示。

欧洲央行将在周四召开政策会议，外界预期将维持政策不变，不过有关该行可能转向更为宽松立场的臆测升温。

隔夜美股下跌，纳斯达克指数跌入修正区间，周二亚洲股市全线走低。MSCI明晟亚太地区（除日本）指数下跌0.3%，稍早一度上涨0.18%。

中国股市拖低整体指数。沪深300指数跌1.17%，恒生指数跌0.65%；韩国综合股价指数(KOSPI)小跌0.16%；澳洲股市逆势上涨0.1%，外界预计澳洲央行稍晚将降息以提振经济增长；日股日经指数回吐盘初涨幅，下跌0.42%。

美国5月制造业增速放缓至逾两年半来最低，表现远不及预期的温和反弹，这突显了经济放缓忧虑。

美国特朗普政府周一表示，中国最近发表的公开声明以及周日的白皮书是在玩一种“推卸责任的游戏”，歪曲了两国贸易谈判的性质和进程。

Alphabet、Facebook、苹果和亚马逊等公司可能被美国政府反垄断监管机构盯上，加剧了投资者的担忧情绪。

美国政府计划对多家科技巨擘发起调查的消息周一拖累科技股股价，导致纳斯达克指数收盘重挫1.61%，报7,333.02点，较5月3日收盘位低逾10%。

标普500指数跌0.28%至2,744.45点，道琼工业指微升0.02%，报24,819.78点。

美国公债收益率周二小幅上涨，但仍接近最近低位。10年期美债收益率报2.1021%，高于美国市场周一收盘位2.081%，周一曾触及2017年9月来最低水准。

两年期美债收益率升至1.8837%，美国市场收盘报1.84%。

两年期公债收益率下跌，反映出市场对美联储政策更趋宽松的预期增强。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，鉴于全球贸易紧张局势以及美国通胀疲弱对经济增长构成的风险不断上升，美国“可能很快就需要”降息。

金价下跌0.11%至每盎司1,323.27美元，仍接近三个月高位。日圆走强，美元兑日圆JPY=下跌0.05%至108.01。

“风险厌恶情绪也见诸于日圆利差交易解除，因市场醒悟到美国对中国的技术限制策略不太可能扭转，”富瑞金融集团(Jefferies)分析师的研究报告称。

“短期来看，仓位情况已高度偏空，如果出现‘停火’可能激发风险偏好大增。”

欧元/美元EUR=上涨0.11%报1.1252，美元指数微升0.03%至97.175。

原油价格呈现拉锯，在短暂反弹后重又下跌，受贸易疑虑升温影响。

美国原油期货下滑0.24%报每桶53.12美元，布兰特原油期货跌0.42%至每桶61.02美元