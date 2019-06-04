红黄蓝2019年一季度亏损120万美元 海外寻求发展

美股上市的早教集团红黄蓝近日公布2019年第一季度财报。2019年第一季度，红黄蓝净收入3千430万美元（约4千695万新元），较上年增长19.2%；归属于股东的调整后净亏损为120万美元。在政策和资本多重压力下，红黄蓝在谋求转型、出海等多元生存策略。

据《新京报》消息，财报显示，2019年第一季度，红黄蓝净收入3千430万美元，较上年增长19.2%；毛利润180万美元，2018年同期这一数字为60万美元；毛利润率由去年同期的2.2%升至5.4%。

如今，红黄蓝仍在亏损。根据财报，2019年第一季度，红黄蓝经调整后的营业亏损为270万美元，2018年同期为340万美元；归属于股东的调整后净亏损为120万美元，去年同期归属于股东的调整后净亏损为100万美元。

业务方面，截至2019年3月31日，红黄蓝直营幼儿园在校生人数为2万4572人，较去年增长11.3%。

公开资料显示，红黄蓝于2017年9月在美股上市，是中国首家海外上市的学前教育公司。上市后，颇受资本追捧，股价一度上涨至33美元/股。随后，红黄蓝陷入虐童风波，股价跳水式下跌，跌幅超40%，跌破发行价。

此外，2018年11月，中国国务院发布学前教育新规，规定民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。受此影响，红黄蓝开盘后跌幅一度达59.76%。之后，股价一直在低处徘徊。

重压之下，红黄蓝开始寻求海外发展。4月初，红黄蓝完成了此前宣布的对新加坡一家私立儿童教育集团的收购，共收购该集团约77%的股权，价值1.46亿元人民币。

与此同时，红黄蓝也在谋求更多生存路径，正如财报中提到的：“我们期待其他增长举措，如照顾和教育0至3岁的儿童，为国内外更广泛的目标市场服务。”目前，0至3岁托育是中国大力鼓励的行业，且监管政策尚属空白。

此外，有公开信息显示，红黄蓝还投资了面向妈妈的早教平台”喵姐早教说”、幼儿园服务App“好园长社区”、在线国学教育“又又国学堂”等。

对于未来战略规划，CEO史燕来称，“红黄蓝将以儿童成长和教育创业为核心，形成亲子早教、幼儿园、托育中心、家庭及素质教育四大事业版图。”

