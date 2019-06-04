网传挺赖联署书 台前中央研究院长：不回应是否属实

一个以美国为基地、主要发布台湾时政消息的网站刊登了一份支持台湾前行政院长赖清德参选2020的联署书通知，呼吁总统蔡英文放弃一已之私，参与者包括前中央研究院长李远哲。有台湾媒体今天（4日）向李远哲查证，不过李远哲的秘书说，不回应是否属实。

综合台湾《联合报》和中时电子报今天（4日）报道，这份联署书《李远哲院长等发起的联署书-请海内外乡亲周知》通知被刊载在“台湾海外网”，内容提及执政两年半的蔡英文，在民意大规模反弹下，使民主进步党丢掉半壁江山。

通知书指出，仔细检视民主进步党败选原因，发觉到2020年大选时，这些败选原因将原封不动，依然存在。联署书之后将焦点放到蔡英文的作为，称她除了积极下乡，到处拜庙之外，诸多处置明目张胆，恣意妄为，既不谦卑，也不沟通，已使广大民众失去支持热情。

通知书呼吁蔡英文放弃一已之私，以民主进步党前途及台湾兴衰绝续为念，知所进退，并称“如此也可让史家不必改写蔡总统2016年立下的歷史勋功”。通知书也吁请民主进步党人及全台同胞支持赖清德代表民进党参与2020总统大选，让赖清德以清新形象，奋力维繫民进党执政权，维繫民进党在立法院的多数地位。

《联合早报》今天下午在登入“台湾海外网”时，发现一篇以《我们支持赖清德选总统！联署名单》为标题的文章，内容有些不同，发出四点声明，包括“赖清德前院长有能力、理念和人格，多次民调展示，他最可能打败国民党候选人”，以及“为了2020民进党胜选，为本土政权继续执政，为了防止国民党拿到政权卖掉台湾，我们强烈支持赖清德选总统！”

联署名单除了有李远哲、前《民报》董事长陈永兴的在台人士之外，也包括了据称来自美国、加拿大、英国等地的参与者名字。

不过，另据《自由时报》报道，陈永兴回应时说，网传内容不是真实的，没有要求蔡英文退出。《自由时报》记者也尝试联系李远哲，询问是否属实。李远哲则透过秘书转述表示，不回应这个问题。