美国发声明指责中方白皮书 中国外交部：颠倒黑白 强词夺理

对于美国贸易代表办公室(USTR)和财政部发声明表示，对中方发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书失望，中国外交部发言人耿爽今天（4日）回应称，完全是颠倒黑白、强词夺理。

澎湃新闻报道，耿爽在今天的例行记者会上回应称，美方的声明完全是颠倒黑白、强词夺理。6月2日，中方发布了《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，完整准确地还原了中美经贸磋商的过程，介绍了事实真相。白皮书说得清清楚楚，在中美经贸磋商每次经历的波折，都是由于美方出尔反尔、违背共识、不讲诚信造成的，美方指责中方在磋商中开倒车完全是歪曲事实、倒打一耙。

耿爽说，至于美方指责中方从事不公平的贸易行为，去年9月24日，中方发布了《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，白皮书对美方在贸易逆差、知识产权、技术转让等方面对中方的不实指责一一进行了权威的回应，进行了批驳。美方昨天的声明提及的观点不过是老调重弹，建议美方要认真地阅读一下中方发布的两份白皮书，不要再自以为是，自说自话。

他最后强调，通过对话协商解决经贸摩擦才是正道。在相互尊重、平等相待、诚信守诺的基础上达成一份互利双赢的协议，不仅符合中美两国双方的利益，也是国际社会的普遍期待。加征关税不但不会使美国再次伟大，只会使美国受到伤害。中方有决心、有能力来维护自身的合法正当权益，希望美方能够早日认清形势、回归正轨，同中方相向而行。