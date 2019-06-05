习近平：普京是我最好的知心朋友

据中国央视新闻报道，6月4日，在对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛前夕，中国国家主席习近平接受了俄罗斯塔斯社、《俄罗斯报》联合采访。

在被问及与俄罗斯总统普京的个人关系时，习近平说：“普京总统是我交往最密切的外国同事，是我最好的知心朋友，我十分珍视同普京总统这份深厚的情谊”。

习近平说：“2013年以来，我和普京总统在双边和多边场合会晤近30次，多次通电话和互致信函。我经常愉快地回忆起我同普京总统的每一次交往。我们就最广泛的议题深入交流，既包括国际形势、双边关系、治国理政等重大问题，也涉及文学、艺术、运动等轻松愉快的话题。我们共同乘坐高铁交流，一同观看中俄青少年冰球友谊赛，在巴厘岛庆祝生日，在对方国家重要节日时通电话或致信函相互祝贺，我们还都被对方国家授予最高国家荣誉勋章……”

习近平说，他和普京总统的相处，建立在高度互信基础上，这是他们真挚友谊的坚实基础。两人相互尊重、坦诚相待，彼此理解、相互信任，对当前世界大势看法相近，在治理国家方面理念相通，肩负两国各自发展振兴的历史责任。最重要的是，两人对中俄关系的战略意义有高度一致的认识，对推动两国关系持续深入发展怀有共同的决心和愿望。