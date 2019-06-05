中国财政部将对77家药企公开查账 剑指销售环节费用问题

据新京报报道，6月4日，中国财政部紧急下发《2019年度医药行业会计信息质量检查工作》，决定组织部分监管局和各省、自治区、直辖市财政厅（局），在6月至7月开展医药行业会计信息质量检查工作，对77家医药企业公开查账，直指财务要害。

将被查账的77家医药企业由财政部监督评价局会同国家医保局基金监管司共同随机抽取。其中，监管局将检查15家医药企业，包括复星医药、恒瑞医药、上海医药、步长制药等，也包括知名的跨国药企赛诺菲、礼来、中美上海施贵宝等；另有62家医药企业由地方财政厅（局）进行检查，包括智飞生物、天士力、仙琚制药、亚太药业等。共有27家A股上市药企均进入了检查名单，经丁香园Insight数据库统计，在销售费用排名前20位的药企中，有7家企业被列入此次查账名单，包括上海医药、复星医药、步长制药、华润三九、恒瑞医药、同仁堂和天士力。

自2018年年报披露后，年报中暴露出来的财务数据“打架”、销售费用增长与营收增长不符等情况备受关注，截至5月18日共有27家企业收到了年报事后审核问询函或定期报告事后审核意见函。尤其是步长制药在卷入“美国高校贿赂门”事件后，药企高销售费用的问题便再次引发媒体的关注，证监会也对部分药企的高销售费用占比问题对企业发出了问询。据新京报记者不完全统计，截至5月18日，在27家收到问询函及监管函的企业中，有16家被问及到了销售费用问题，包括步长制药、莱茵生物、创新医疗、东北制药等，主要是因为销售费用增幅与营收或产品销量情况存在较大差异，企业被问到了销售费用增长合理性等问题。

另外，新京报记者根据同花顺数据统计发现，2018年，销售费用占总营收比例超过50%的企业达到34家，排名前五位的分别为国农科技、灵康药业、龙津药业、大理药业、哈三联，销售费用占比均超过了66%。销售费用排名中，前五位分别为上海医药、复星医药、步长制药、华润三九和恒瑞医药，这其中只有步长制药的销售费用占比超过了50%。上海医药因为营收高，销售费用占营收比仅仅为6.95%。

据财政部发布的另一份文件内容显示，医药企业核查重点是关注费用的真实性、成本的真实性和收入真实性等多个重点内容，如销售费用列支是否有充分依据、是否真实发生，是否存在以咨询费、会议费、住宿费、交通费等各类发票套取大额现金的现象等。财政部要求各监管局、财政厅（局）对医药销售环节开展“穿透式”监管，延伸检查关联方企业和相关销售、代理、广告、咨询等机构，必要时可延伸检查医疗机构。而本次查账旨在剖析药品从生产到销售各个环节的成本利润构成，揭示药价形成机制，为综合治理药价虚高、解决人民群众“看病贵”问题提供第一手资料。