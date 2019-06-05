台湾鸿海已将逾155个美国工作岗位转至墨西哥

据美国劳工部消息，台湾鸿海已将逾150个美国工作岗位转移至墨西哥。该公司当初响应美国总统特朗普的号召赴美新建一座大型工厂，并就创造就业机会做出了承诺。

据路透社报道，鸿海2018年11月在印第安纳州提交的一份文件中说，将在印第安纳波利斯以外一电脑工厂遣散155名员工，原因是“我们的业务及生产目标有所改变”。

据美国讯息自由法取得的文件记录显示，劳工部2月时认定这些岗位已消灭，因为该公司已把部份生产转至墨西哥。

鸿海尚未立即回覆置评请求。该公司去年11月对媒体Indianapolis Business Journal表示，该座位于印第安那州Plainfield的工厂是由旗下一子公司运营，并称这项裁员并不影响其他的鸿海关系企业。

这155个岗位相比鸿海全球雇员数只是很小的一部分。据鸿海企业责任报告，截至2017年底，鸿海全球总计有98.8万雇员。

鸿海在2017年白宫一场活动上宣布将在威斯康辛州建厂的计划，特朗普曾表示，这说明他正在重振美国制造业，但该公司迄今一直未实现这一目标，也因此备受关注。

特朗普曾威胁惩罚把美国就业岗位转至其他国家的企业，如今正因移民争议向墨西哥商品加征关税。

如果威斯康辛州这一2,000万平方英尺的研发设施和液晶显示器工厂完工，将是美国历史上外资企业最大的一笔绿地投资（greenfield investment），将创造13,000个就业岗位。

但鸿海曾表示，它一直在重新考虑该计划。

威斯康辛州州长Tony Evers在4月曾表示，他希望重新商定这项保证提供40亿美元税务优惠的协议，因为预计鸿海无法实现对该州的就业创造目标。民主党人Evers从他的前任、共和党人Scott Walker手中接过这一项目。

鸿海称，仍致力于履行协议，该公司董事长郭台铭上个月在白宫与特朗普会面讨论该项目。

白宫暂时未回应置评请求。