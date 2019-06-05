中国石化即将发布低硫船燃油全球供应保障计划

今天（5日）上午，中国石化将发布中国石化低硫船用燃油全球供应保障计划，并介绍中国石化低硫船用燃油供应保障具体方案。

据第一财经报道，在去年10月召开的第二届世界油商大会上，中国石化燃料油销售有限公司执行董事刘祖荣曾表示，中国石化作为全球第一大炼油公司、中国最大的成品油和石化产品供应商，将积极争取低硫船用燃料油规模化生产的政策支持。计划从2019年开始置换供应，2020年1月1日起，在中国沿海全部港口供应合规稳定、绿色经济的低硫重质船用燃料油。

据中国石油网消息，目前整个航运业的年燃料消耗量约为3.2亿吨。航运业每年消耗的石油量约占全球石油消费量的4%。行业预计，2020年全球船用燃料年消费规模在3亿吨左右。但全球主要石油企业相继公布的供应能力和市场需求之间存在较大差距。

由于船舶普遍使用的重质燃料油是原油经蒸馏而留下的残余物，悬浮颗粒物、硫、氮化物的排放量非常高。过去5年，全球65%~70%的悬浮颗粒物和硫氧化物来自船舶，即便是符合国际规定的船用燃料油含硫量也比汽油高出3500~4000倍。

国际海事组织（IMO）《国际防止船舶造成污染公约》规定，2020年1月1日起，全球船舶必须使用硫含量不高于0.5%的船用燃料。这标志着全球将进入低硫船用燃油为主的新时期。

数据显示，国际海事组织上述新规的实施，将使高硫燃料油需求减少120万桶/天，同时将新增相同数量的超低硫船用燃料油和船用柴油需求。

2018年，交通运输部根据这一规定，对国内船舶用低硫燃料油提出明确要求：今年1月1日起，船舶在指定海域内航行，开始使用硫含量0.5%（质量分数）以下的燃料油，特定区域内应使用硫含量0.1%以下的燃料油。

中国石化从今年开始为我国沿海船只供应绿色环保的重质低硫船用燃料油。在去年10月召开的第二届世界油商大会上，刘祖荣还表示，在首先保障国内保税油市场需求的基础上，中国石化也将在新加坡、部分“一带一路”港口提供低硫燃料油，并逐步向全球重点市场拓展，不断推动全球绿色航运发展。

中国石化上海石化股份公司于今年1月成功生产低硫船用燃料油，成为国内首家生产该油品的炼化企业。1月23日，首批6000吨燃料油出厂，由中国石化燃料油公司全球船供油中心负责配送国际航线船舶进行试航。此外，海南炼化、金陵石化等也是中国石化主要低硫船用燃油生产企业。