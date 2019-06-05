特朗普：美英将就华为问题达成一致 不会限制情报共享

美国总统特朗普表示，美国和英国可以解决有关中国华为的任何分歧，这驳斥了任何有关分歧可能威胁这两个亲密盟友之间情报共享的说法。

据路透社报道，当被问及如果英国不限制使用华为技术，他是否会对情报共享施加任何限制时，特朗普称：“不会，因为我们绝对会就华为和其他所有事情达成一致。

“我们有着极好的情报关系，我们将能够解决任何分歧。”特朗普在会见英国首相特雷莎·梅后在伦敦对记者表示，“我们确实讨论过，我认为绝对没有限制，我们从来没有限制，这是一个真正伟大的盟友和合作伙伴，我们不会有任何问题。”