财新中国5月服务业和综合PMI均降至三个月低位

在出口销售疲弱、新接业务总量增速放缓，以及企业经营成本负担加剧等因素的共同影响下，财新中国5月服务业PMI降至三个月低位，不过仍保持在扩张区间；综合PMI指数亦降至三个月最低，显示国内需求疲弱，经济增长出现放缓迹象。

据路透社报道，财新/Markit周三联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)环比下降1.8点至52.7，5月中国综合PMI下降1.2点至51.5，均为今年2月以来的最低。

“总体而言，中国经济增长在5月份出现了一些放缓的迹象，其中就业和市场信心非常值得监管层关注。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，企业信心迫切需要提振。

他并指出，综合PMI的指数的下降主要原因是服务业增长放缓。数据反映出服务业需求和就业增长正在放缓，投入成本增速超过收费增速令服务企业仍面临巨大压力。

Markit提供的新闻稿显示，5月服务业经营活动指数虽然回落，但整体仍属强劲，并且扩张期延续至58个月。新业务指数虽继续高于临界值但增速放缓，销售的增长则主要与金融与汽车类别为主的新产品问世有关，此外也是因为推出了促销活动。

经历了4月份从海外接获的新业务量大幅增长之后，服务业企业5月份从海外接获的新业务量增速回落至轻微水平，新接海外业务指数为三个月最低，绝大多数受访企业表示5月份出口销售没有增减。

就业指数连续八个月保持在扩张，不过，本月指数较上月明显回落。服务业企业的积压工作量在5月份继续下降，但降幅轻微，许多受访企业表示月内加大了力度清理积压业务，积压业务量下降。

价格方面，由于原料价格与劳动力成本上升，导致经营成本的上升，投入价格指数继续扩张；中国服务业收费价格亦进一步轻微上升，加价幅度略超长期均值，受访企业普遍表示加价是因为成本负担上升，影响被传导至客户。

虽然业界对未来一年前景的信心度虽然整体仍保持强劲，但5月的经营预期指数已下滑至2018年7月以来最低。业务目标提升、新产品问世、促销活动等都是业界对增长前景的信心来源，不过，部分企业对经济环境整体相对低迷感到忧虑。

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财新中国5月制造业PMI持稳，连续三个月位于荣枯线上方，显示制造业整体景气度进一步轻微改善；其中在新增出口订单恢复增长的利好下，新业务总量加速上升。不过，由于对中美贸易战升级的担忧，业界信心指数降至2012年4月该项调研开始以来的最低点。

中国国家统计局公布数据显示，5月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.4，低于路透调查预估中值49.9，较上月回落0.7个百分点，主要受生产、新订单尤其是出口订单指数降幅较大拖累，显示内外需走弱压力再现，工业生产已经出现放缓。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。