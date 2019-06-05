河北邢台发现三道清代光绪年间圣旨

河北省邢台市文物部门公布，文物工作者日前在邢台经济开发区赵麻村发现三道清代圣旨，其中光绪二十年一道，光绪三十年两道，虽已历经100余年，大体保存完好。

据新华社报道，三道圣旨材料为锦缎，均为满汉两种文字书写，正文部分用楷书书写，行款从右至左。其中一道为光绪二十年褒封赵州临城县训导赵允中之父母，装裱现存总长2.2米、宽0.31米，共计18行，203个汉字。一道为光绪三十年褒封赵州临城县训导赵允中之父母，装裱现存总长2.1米、宽0.31米，共计13行，154个汉字。一道为光绪三十年褒封赵州临城县训导赵允中之祖父母，装裱现存总长1.9米、宽0.31米，共计13行，192个汉字。

赵允中为光绪年间顺德府邢台县人，光绪五年己卯科顺天乡试中试第211名举人，从事文职13年后擢升为临城县训导，官为从七品，后奖五品顶戴花翎。赵允中从事临城训导二十年间“无参罚案件”“操守谨、才具优、年力富、政事强”。

河北省邢台市文物管理处处长李恩玮说，这三道光绪二十年和三十年圣旨（诰封）原件十分珍贵，真实地记录了当时邢台县赵麻村光绪年间举人赵允中生平业绩，具有史学和文化研究价值。