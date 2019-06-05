美银美林：中国明年GDP增长预估降至6% 年内料随美国降息两次

投行美银美林周三发表研究报告指出，因应贸易冲击而调低中国明年GDP增速至6%，原为6.2%，并预期中国央行今年年内紧随美国美联储（FED）降息两次。美联储降息将给潜在的人民币汇率调整留出更多空间，以缓解关税上调带来冲击。

据路透社报道，美银美林中国及亚洲经济师乔虹在其报告中称，监于今年下半年美中贸易冲突风险升温并可能破坏全球科技供应链，加上美国增长前景暗淡，该行遂下调中国GDP增长预估，并预期中国央行将会跟随美联储减息步伐，于今年内降息两次，明年再降一次。

她说：“我们的基本预测是，中国可能会稍微避过美国对其余3,000亿美元中国进口商品加征25%关税，因我们预期美国贸易代表处将会把限期延迟以限制短期内消费品价格升幅。”

但她认为，即使没有新一轮关税措施，已上调的关税仍将可能通过出口冲击和较弱的资本投资而对中国经济增长造成伤害。该行预期，中国政府将会保持政策宽松和推出更多刺激措施提振内需，并对基建和房地产投资提供适度支持，以应对今年第二季及下半年经济增长减慢的情况。

美银美林的美国宏观经济团队预期，市场震荡和增长疲弱将促使美联储分别于今年9月和12月降息各25个基点。基于美国和中国的利率差异，相信这将会为中国央行提供一个很好的窗口，在大约同一时间内让基准利率下调两次各25个基点。

但值得注意的是，中国的货币政策传导机制不纯粹依赖基准利率的调整，事实上，中国央行如果选择其他政策工具如公开市场操作、降准、银行贷款窗口指导和放宽金融市场监管的话，面对的限制相对较少。

“然而，在我们看来，美联储降息为中国央行提供很好机会在短时间之内跟随，为潜在的汇率调整留出更多空间，以缓解关税上调带来冲击。”乔虹说，“除非中国国内经济处于完美健康状态，否则很难理解为甚么中国央行会放过这样的机会。”