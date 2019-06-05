中国航天完成首次海上发射：长征十一号“一箭七星”

6月5日12时6分，中国在黄海海域用长征十一号海射运载火箭，将技术试验卫星捕风一号A、B星及五颗商业卫星顺利送入预定轨道，试验取得成功，这是中国首次在海上实施运载火箭发射技术试验。

据新华社报道，此次试验采用长征十一号海射型固体运载火箭（又名CZ-11 WEY号），以民用船舶为发射平台，探索了中国海上发射管理模式，验证了海上发射能力，有利于更好地满足不同倾角卫星发射需求。

专家介绍，运载火箭海上发射具有灵活性强、任务适应性好、发射经济性优等特点，可灵活选择发射点和落区，满足各种轨道有效载荷发射需求，为“一带一路”沿线提供更好的航天商业发射服务。

此次发射的捕风一号A、B卫星由中国航天科技集团有限公司所属中国空间技术研究院研制，将实现小卫星编队探测海面风场的突破，可提高全天候海面风场探测能力，提升中国台风监测和气象精准预报能力。由中国电子科技集团有限公司研制的两颗天象小卫星，是中国首个基于Ka频段星间链路的双星组网小卫星系统。陶行知教育一号卫星暨天启三号卫星，装有空间拍照相机和物联网通信载荷。此外，潇湘一号04星由天仪研究院研制，吉林一号高分03A卫星由长光卫星技术有限公司研制。

国家航天局负责固体运载火箭海上发射技术试验项目的组织管理协调，中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院负责研制火箭，海工企业负责船舶发射平台，中国卫星发射测控系统部负责发射、测控任务组织实施。此次发射是长征系列运载火箭第306次发射。