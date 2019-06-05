香港涉卖水货针医院宣布清盘结业

卷入子宫颈癌九价疫苗水货针疑云的香港环亚体检集团，今天(5日)宣布清盘结业，并称在过去几个星期不断受到有关HPV疫苗的报道困扰，已“负责任地”向逾2000名未使用或未完成注射疫苗的顾客退款过千万。致电环亚查询，并未有人接听。

据香港01网站报道，环亚体检集团在佐敦的办事处外贴出通告，宣布清盘结业。通告指，公司户口在两周前被银行冻结，负责人已惹上官非，没有选择下，只好清盘结业，该公司向顾客致歉，并指已依足法律规定遣散所有员工。

通告称，该公司在过去数周持续受到有关HPV九价疫苗的报道困扰，该公司重申，所提供的疫苗均由默沙东药厂生产，以适当的方式运送及贮存，公司未收到任何顾客称接种疫苗后感到不适的投诉。公司称，已“负责任地”向逾2000名未使用或未完成注射疫苗的顾客作出退款，涉及金额超过1000万港元。

子宫颈癌九价疫苗全球唯一生产商默沙东药厂上月初发声明，指从未供应任何HPV九价疫苗予“环亚体检集团”，惹来HPV水货疫苗疑云，并促使大批大陆顾客上门维权。不过环亚其后发表声明，强调提供的HPV九价疫苗均是默沙东药厂生产，并以恰当的方式运送和储存，但未提及疫苗来源。