雾霾对健康影响多大？中国生态环境部首次披露

中国今天（5日）发布空气质量改善报告，首次披露空气污染与健康的关联显示。

据新京报报道，空气质量如何影响中国公众健康，一直缺乏官方数据。今天，在2019年世界环境日全球主场活动上，中国生态环境部发布首个《中国空气质量改善报告（2013-2018年）》。

报告首次披露空气污染与健康的关联显示，局地PM2.5浓度下降13%，呼吸系统疾病病例减少25%。

这份官方报告首次披露空气质量对公众健康影响。报告以甘肃省兰州市为例，数据显示，2012至2013年秋冬季（当年11月至次年3月）以来，兰州PM2.5浓度下降13%，全市城乡居民呼吸系统疾病就诊病例减少25%，就医费用下降52%。

此前，原环境保护部公示大气重污染成因与治理攻关项目主要研究内容显示，项目专题之一为京津冀及周边地区大气污染对人群的健康影响研究。研究内容包括精确评估大气污染，尤其是重污染天气，对普通人群死亡、因病就诊的急性健康影响等。截至目前，尚未发布相关数据。

联合国第8任秘书长潘基文4日在国合会2019年会上介绍，世界卫生组织（WHO）最近公布一份报告指出，化石燃料等造成的大气污染每年都会在全球夺去700万人的生命。