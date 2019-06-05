中国首发空气质量改善报告 揭秘2013年以来空气状况

时至今日，中国民众依然对2013年年初的雾霾记忆犹新。当时，局地PM2.5小时浓度高达1000微克/立方米左右。2013年至今，中国空气质量究竟有无改善？6月5日，在2019年世界环境日全球主场活动上，生态环境部发布《中国空气质量改善报告（2013-2018年）》。

据《新京报》报道，报告包括中国治理空气的总体成效、主要措施以及挑战和展望等内容。据悉，这是我国首个阐述2013年以来空气治理改善成效报告。

报告披露，2013年以来，中国在经济持续增长、能源消费量持续增加的情况下，环境空气质量总体改善。2018年，全国GDP相比2013年增长39％，能源消费量和民用汽车保有量分别增长11％和83％，而多项大气污染物浓度实现了大幅下降。首批实施《环境空气质量标准）（GB3095－2012）的74个城市，PM2.5平均浓度降42％，二氧化硫平均浓度下降68%。

2013年，中国将京津冀、长三角和珠三角地区划定为大气污染防治重点区域，从国家层面开展区域大气污染联防联控，推进区域空气质量逐年改善。到2018年，这3个重点区域的PM2.5平均浓度分别比2013年下降了48%、39%和32％。

报告数据显示，2013年以来，中国氮氧化物和二氧化硫排放总量下降28％和26％。美国国家航空航天局（NASA）卫星遥感数据显示，2013年-2018年，中国二氧化氮和二氧化硫垂直柱浓度总体呈显著下降趋势。其中，二氧化氮垂直柱浓度下降20%，京津冀长三角和珠三角地区分别下降27％、34％和24％；二氧化硫垂直柱浓度下降88％，京津冀、长三角和珠三角地区分别下降79％、86％和76％。

另外，2013年－2018年，中国酸雨分布格局总体保持稳定，酸雨面积呈逐年减小趋势。2013年，全国酸雨区面积占国土面积的10.6％，2018年已降至5.5％，降幅近50％。