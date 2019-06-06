中国空气质量改善报告：六年来京津冀PM2.5平均浓度降48%

据新华社报道，6月5日是世界环境日。在浙江杭州举行的2019世界环境日全球主场活动上，中国生态环境部发布《中国空气质量改善报告（2013-2018年）》，首次系统总结回顾了中国6年来治霾保蓝天的总体成效和主要措施。

中国国家大气污染防治攻关联合中心主任、中国环境科学研究院院长李海生在发布报告时介绍，2013年，《大气污染防治行动计划》正式实施，中国打响了史无前例的蓝天保卫战。中国在保持经济平稳快速发展的同时，环境空气质量总体改善，重点区域明显好转。

报告显示，2018年，全国PM10平均浓度为71微克/立方米，比2013年下降27%；首批实施《环境空气质量标准》的74个城市PM2.5平均浓度为42微克/立方米，比2013年下降42%；北京市PM2.5浓度从2013年的89.5微克/立方米降到51微克/立方米，降幅达43%。

2013年，京津冀、长三角、珠三角地区成为大气污染防治重点区域，开展区域联防联控。2018年，这3个重点区域的PM2.5平均浓度分别比2013年下降了48%、39%和32%；珠三角9个城市的PM2.5平均浓度从2015年起连续4年达到环境空气质量二级标准；北京市重度及以上污染天数从2013年的58天减少到15天。



