美国准备售台湾20亿美元武器装备 包括M1A2主战坦克

（早报讯）美国一名知情官员透露，美国准备向台湾出售20亿美元（27亿新元）武器装备，其中包括首次出售美陆军的M1A2主战坦克，以及补充供应防空和反装甲武器。

路透社报道，这四位官员因未授权谈论此事而要求匿名的人士说，美国行政部门和五角大楼在已经非正式知会国会这项军售案。

该知情人士表示，通报的此项政府对政府军售不包括仍在国务院和五角大楼评估之中的F-16战斗机。此举料将引发视台湾为领土不可分割一部分的中国提出抗议，进一步加剧原本已陷入了僵局的中美贸易谈判。

军售方案包括108辆通用动力公司（General Dynamics Corp）製造的M1A2艾步兰坦克（Abrams）、1240具陶氏二型有线制导反坦克导弹、409具肩扛式标枪反坦克导弹和250具在阿富汗“自由战士”对抗苏联入侵的战斗中闻名遐迩的毒刺便携式防空导弹。

国会接下来将对该方案进行辩论，可能会在正常的30天审核期内获得批准。

今年3月，中国就特朗普政府默许台湾购买洛克希德·马丁公司所产60多架F-16战斗机的要求提出了强烈抗议。

中国外交部发言人耿爽当时在北京的新闻发布会上说， “中方坚决反对美售台武器的立场是一贯的，也是坚定的……已就此向美方提出严正交涉。我们敦促美方充分认识到有关问题的高度敏感性和严重的危害性。”