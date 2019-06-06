安联：贸易战一旦全面爆发 中国将容许人民币短暂“破7”

全球领先的主动型投资管理公司--安联投资昨天称，一旦中美贸易战全面爆发，相信中国会容许人民币汇率于短期内跨越7元的水平，其他亚洲货币亦随之转弱；中期而言，中国为了保卫政府信誉，将维持货币稳定。

据路透社报道，安联投资亚太区股票首席投资总监陈致强在记者会上称，中国十分强调7元的重要性，短期内亦会确保人民币不会“碰7”。然而，一旦中美贸易战全面爆发，中国经济及其货币将面对巨大压力，中国政府若然继续向市场释出“保7”信号，难言是明智之举。

“我的观点是，一旦贸易战全面爆发，中国会更容易放开汇率限制。”他说，“人民币贬值会带动其他亚洲货币贬值，惟伤害性不及1998年。”

安联投资环球投资策略师杜纳恩认为，中期而言，中国将维持货币稳定，原因是经常帐赤字只会有增无减，令到中国更加需要吸纳国际资本。

“全球最大的资本吸纳者是美国，因此，未来5至10年将出现一个奇怪现象，就是美国和中国一起争夺我们的存款。”他说，“一个国家货币贬值幅度愈小，就愈容易吸引国际资本，且付出的利息也愈低。”

他并称，很多主权基金表示现时在人民币及人民币债券的配置上没有困难，因为人民币已经是SDR的一部分。很多押注于人民币的投资者，都是中国“一带一路”倡议的招揽对象，因此，人民币不只是贸易战武器，也是中国政府信誉的工具，一旦失去信誉就很难把它赢回来。

安联认为，美元前景具不确定性，因为美国经济衰退的风险增加，不过，即使美联储降息亦不会对经济带来很大帮助，因为联邦基本利率处于较低水平，降息空间有限。

“尽管美联储主席鲍威尔言论偏鸽，我们仍然相信，美联储将会等待衰退信号进一步显现，毕竟弹药有限。”杜纳恩说，“如果美联储降息，意味着市场开始预期美元转弱。”

美联储主席鲍威尔周二表示，美联储将“采取适当行动”应对贸易战带来的风险，这番言论可能为降息打开大门。