中国工信部今天发放5G商用牌照

据央视新闻客户端消息，中国工信部今天将向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。

另据《证券日报》前天报道，中国对三大运营商发放三张5G牌照后，会在中国建设起三张5G网络，三年内基站有望超300万个，五年内基站达600万个。

中国通信行业观察家项立刚说：“这会成为世界上最大的三张5G网络，大大提升全世界的5G发展速度。”在项立刚看来，中国国较快建设起5G网络，会对世界形成示范效应，引发世界范围内提速和建设5G高潮，从而帮助中国企业打破封堵，在世界范围内取得优势地位。