中俄迄今最大核能合作项目 进入全面实施阶段

中俄两国正式开启核能合作新篇章。中国核工业集团有限公司（下称中核集团）透露，当地时间6月5日，在中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京共同见证下，中核集团董事长余剑锋与俄罗斯国家原子能公司总经理利哈乔夫在莫斯科交换了签署完成的《徐大堡3、4号机组总合同》文本。至此，双方合作4台新建核电机组总合同全部完成签署，中俄迄今最大核能合作项目进入全面实施阶段。

据澎湃新闻报道，核能合作是新时代中俄全面战略协作伙伴关系的重大能源合作项目。2017年，习近平对俄罗斯进行国事访问，接受俄罗斯主流媒体采访时指出，田湾核电站一期工程成为中俄核能合作的典范项目。2019年6月4日，习近平于国事访问前夕，再次接受俄罗斯主流媒体采访时表示，目前，中俄两国能源、交通、农业、航空航天等领域重大合作项目正稳步实施。在双方共同努力下，中俄经贸合作已经步入发展的快车道，前景可期。

2018年6月8日，同样是在两国元首见证下，中核集团与俄罗斯国家原子能公司签署了《田湾核电站7、8号机组框架合同》、《徐大堡核电站框架合同》。2019年初，双方完成《田湾核电站7、8号机组总合同》签署。目前，上述两个项目共四台新机组总合同均已签署。

中俄双方将合作建设的田湾7、8号机组及徐大堡3、4号机组，采用俄罗斯设计的VVER-1200型核电机组，拟配备国产汽轮发电机组，参考电站（核岛）为列宁格勒核电厂二期（二期1号机组已于2018年3月建成投运），电站设计运行寿命60年，寿期内年平均设计可用率不低于90%。VVER-1200在AES-91和AES-92两种机型的实践基础上开发，是目前俄罗斯核电出口的主力机型。

位于辽宁省葫芦岛市兴城市的徐大堡核电站3、4号机组计划分别在2021年10月和2022年8月开工，单台机组建设工期69个月（其中4个月为冬季施工间歇期），两台机组建设间隔10个月。位于江苏省连云港市田湾核电基地的两台新机组计划分别在2021年5月和2022年3月开工，单台机组建设工期65个月。

据了解，已经建成的田湾核电四台机组采用俄罗斯VVER-1000型核电机组，满足国际三代核电安全要求，总体运行状况良好，累计安全发电超过2000亿千瓦时。八台机组全部建成后，田湾核电站将成为中国首个以VVER机型为技术核心的大型核电能源基地。