中国驻美大使撰文：要尊重中国人权与民主的事实

中国驻美国大使崔天凯于当地时间6月4日在美国《华盛顿时报》发表题为《要尊重中国人权与民主的事实》的署名文章。他在文章中写道，中国领导人的产生过程，包含着各层级干部群众的评判与意见，是实实在在的民主。

据中国驻美大使馆网站消息，崔天凯称中国的网民数量超过8亿，老百姓也可以在传统和新媒体各种平台上自由发表见解，不过任何违法、煽动仇恨等言行都必须被制止，这在哪个国家都一样。“鞋子合不合脚自己穿着才知道。我们奉行以人民为中心的发展理念。”

全文译文如下：

“中国人权”在西方人眼里似乎总是一个负面词汇。由此产生的悖论是，一个由世界五分之一人口组成的“没有人权”的国家却取得了突出的经济、社会发展成就。中国人权的真相到底是什么？要了解这个问题，需要我们结合中国历史和国情，摒弃成见和臆测，拿出实事求是的态度，用客观事实说话。

翻开近代史，在长达一百多年间，中国因西方列强入侵、军阀混战、内战而山河破碎，生灵涂炭，国破家亡的乱世中生存殊为不易，谈何人权？ 70年前中华人民共和国成立时，中国人均预期寿命才35岁，面对的最大国情是百废待兴，最大要务是解决人民的生存问题。70年来，我们坚持把生存权和发展权作为首要的基本人权，因为没有这些，其他人权犹如无本之木、空中楼阁。

我们改善人权的努力取得了不容抹杀的成果。2018年中国人均预期寿命已经达到77岁，比世界平均预期寿命72岁还要高。过去40年，中国7.4亿贫困人口实现脱贫，占同期全球减贫人口总数的70%以上，被世界银行称为“迄今人类历史上最快速度的大规模减贫”。中国还建成了世界最大规模的教育、社保、医疗和基层民主体系。尊重和保障人权也被写入宪法、中国共产党的党章和国家发展的战略规划，成为党和政府治国理政的一条重要原则。

还有一个很大的误解就是所谓“中国没有民主”。民主是一种通过对国家和社会治理的探索实现人民幸福生活的手段。过去几十年来，我们坚持中国共产党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，全体人民依法管理国家各项事务、畅通表达利益要求、有效参与国家政治生活，反腐取得积极成效，权力运用得到有效制约和监督，老百姓日子越过越好。倒是那些标榜民主却挟持民意的国家，要好好审视一下自己的民主是否异化了。

说起公民选举权、言论自由和宗教信仰自由，这些都是受到宪法保障的。中国实行直接选举和间接选举相结合的选举制度。我们选出来的领导人，基本上都有基层工作经历，最知道老百姓想要什么，始终把为老百姓谋福利作为头等大事。中国领导人的产生过程，包含着各层级干部群众的评判与意见，是实实在在的民主。中国光网民就超过8亿，老百姓可以在传统和新媒体各种平台上自由发表见解，当然任何违法、煽动仇恨等言行都必须被制止，这在哪个国家都一样。中国公民有宗教信仰自由。中国有各类宗教信徒近2亿，宗教教职人员38万余人，依法登记的宗教活动场所14.4万处。例如，西藏自治区有藏传佛教活动场所1778处，住寺僧尼4.6万多人。新疆自治区有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺，比例超过许多穆斯林国家。

说到新疆，现在有一些无知或不良的人大肆炒作所谓“新疆问题”，称之为“中国的人权污点”，其实这根本不是什么人权和宗教问题。在国际上恐怖主义猖獗，宗教极端主义渗透的影响下，新疆自上世纪90年代以来就深受其害，发生了数千起暴力恐怖事件。为此，我们采取包括源头治理和预防性措施在内的综合措施，如依法建立职业技能教育培训中心，帮助那些受到极端思想影响、有轻微违法犯罪行为的人，学习通用语言、法律和职业技能。这些措施取得了积极成效，现在新疆已经连续28个月没发生暴恐事件了。我们所做的恰恰是保护人权的事。

鞋子合不合脚自己穿着才知道。我们奉行以人民为中心的发展理念。只要你到中国去走一走、看一看，就会感受到人们的获得感、幸福感和安全感，这就是对中国人权进步的信任票和满意票。

保护人权永远在路上。中国会努力做得更好。