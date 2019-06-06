再向赖清德喊话 蔡英文：一加一大于二是从头到尾不变的主张

对于连任之路遭到严峻挑战，台湾总统蔡英文说，如果现任总统不连任，过去的努力将前功尽弃。她并再度向民进党党内竞争对手——前行政院长赖清德喊话，强调无论是初选前还是初选后，一加一还是大于二，这是她从头到尾不变的主张。

据《自由时报》消息，蔡英文今早接受电台访问时表示，过去三年打地基是让台湾有续航力并脱胎换骨，这或许会让人觉得好吵或尘土飞扬，但现在回过头来看会觉得一切都值得，

谈到党内竞争对手赖清德，蔡英文强调，党有党的机制与传统，希望在整个机制过程有最适合最具竞争力者出线。她说，这次初选设计非常谨慎，因为都把大家的意志考虑进去，而党的传统在是初选之后，整个党会再凝聚起来，因此她也注意到初选期间不要太激烈，希望尽量维持平和态势，让将来集成会比较顺利。

蔡英文重申，一加一还是大于二，这是她从头到尾的主张，无论初选前还是初选后都是，但她认为，民进党党内挑战现任总统连任，这在以前没有发生过的事情，很多支持者觉得不适应，毕竟现任总统做了一任，也累积出总统有的经验与历练，这就是三年有成的概念，她希望有更长时间把建构的蓝图够顺利完成。

针对民进党总统初选后是否有可能与赖清德互为对方副手，蔡英文则回答说，选后大家应该好好想想，未来怎样对党最好，不用局限任何设定，因为现在讲什么都太早，尤其现在是初选的最后阶段，就是开放自己的心胸，好好找一个往前走的方式。她强调，与赖清德从来没有放弃沟通过。