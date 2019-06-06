日本民间团体将华为列入风险提示名单

有消息称，日本一般财团法人安全保障贸易情报中心（CISTEC）已将华为技术列入限制信息名单，该财团向日本出口企业提供存在安保和危机管理风险的团体与个人的公开信息。日本民营企业为了防范与属于制裁对象的团体及企业的交易，作为参考信息广泛使用该名单。

据日经中文网报道，在日本安全保障贸易情报中心面向会员企业的服务“CHASER”中，5月16日华为被列入。该名单收录与日本《外汇和外国贸易法》相关的制裁对象以及存在参与大规模杀伤性武器开发风险的企业和组织等。除了日本外，还收录美国、欧盟和联合国等的制裁名单。

该财团是民间非营利组织，其高管由各个民间业界团体和学会的相关人士构成，包括前通商产业省（现在的经济产业省）人士。涉足出口的民营企业成为该财团的会员，可以查询存在安保和危机管理风险的团体和个人的公开信息。

美国商务部5月将华为纳入列举存在安保方面风险的外国企业的出口限制“实体清单”，在事实上禁止了美国产品向华为出口。在美国被采取限制措施后，很可能会自动体现到CHASER中。日本安全保障贸易情报中心接受日本经济新闻采访时表示，“针对个别企业的情况不予评论”。

CHASER没有限制民营企业出口的法律约束力。不过，很多涉足半导体、电子零部件、机床和原材料等出口的日本企业将该名单作为危机管理的参考，有可能加强慎重姿态，自主缩小交易等。

美国《出口管理法》的特点是对外国交易也进行限制的“域外适用”，根据市场价格计算，如果源自美国的零部件和软件原则上超过25%，日本等海外产品也将成为禁运对象。如果订货方以另外用途使用出口产品，出口业者也有可能被追究责任。

日本机械行业的相关人士表示，“或许有必要更严格地确认用途”。贸易实务领域的专家指出，“针对与华为的交易无法全面自主确认用途的中小企业有可能倾向于停止交易”。