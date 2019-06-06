北京首都机场因雷雨取消航班23架次 京沪航班受影响较大

受雷雨天气影响，截至10点30分，北京首都机场今日（6月6日）已取消航班23架次。

据《北京青年报》报道，上午8时起，首都机场半径70公里范围内各方向不断有对流回波生成，影响首都机场各个方向进出港航班。首都机场于8点50分启动运管委非常态协同机制，并于10点30分升级为运管委应急会商机制。

华北空管局于10点启动运大面积航班备降保障程序和MDRS（航班大面积延误应急响应机制）黄色预警，开展雷雨保障工作。

由于华东地区山东、江苏、安徽、上海多地有强雷雨，主要航路被大片雷雨覆盖，往返京沪航班受影响较大。值班管制员通过观察雷雨回波图，加强与机组沟通，了解机组绕飞意图，指挥航班避开雷雨区域飞行，确保航班飞行安全。

据华北空管气象中心预报，首都机场11点至13点将会出现雷雨伴短时强降雨天气。今日首都机场预计进出港航班1679架次，其中进港839架次，出港841架次，华北区域区域内起降航班5659架次。

截至10时30分，首都机场已执行进港航班339架次，已执行出港航班251架次。因天气原因取消航班23架次，其中出港10架次，进港13架次，华北空管局提醒旅客，首都机场近期雷雨多发，航班变动较大，出行前要关注航班动态，合理安排出行计划。