华为否认因被美国制裁而削减采购订单

据路透社报道，日经周三援引知情人士的话报道称，在被美国列入黑名单后，中国的华为技术有限公司已削减或取消了给一些主要供应商的零部件订单。这些零部件用于华为的智能手机和电信设备。不过华为否认了这个说法。

据该报道，台积电证实，在美国总统特朗普以国家安全为由对华为实施禁令后，来自华为的订单已减少。

日经报道称，华为还将2019年下半年智能手机总出货量预估在此前预估的基础上下调了“约20%-30%”。

“我们在全球的生产水平保持正常，任何一个方向都没有明显的调整，”一名华为发言人周四告诉路透，并称其智能手机销售目标“没有变化”。

台积电未回应就此报道置评的请求。但该公司在周三的年度股东大会上表示，华盛顿禁止美国公司与华为开展业务的举动会对台积电造成短期影响，不过该公司对其今年的前景保持乐观。

今年5月，美国商务部将华为及其在20多个国家的68家附属公司列入所谓的“实体名单”，禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国公司购买零部件。

自那以来，不少全球科技公司断绝与这家中国电信巨头的业务往来，遵守美国的禁令。

Alphabet Inc旗下谷歌已暂停向华为供应部分硬件、软件及技术服务。

光学器件生产商Lumentum Holdings已停止所有对华为的发货，而美国芯片制造商Qorvo Inc表示，停止向华为发货预计导致第一季度营收将损失5,000万美元。

华为被允许可以在8月19日前继续购买美国产品，以维护现有的电信网络正常运行，并为其现有手机用户提供软件更新。