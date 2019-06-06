赵志勇强奸案后 河南尉氏县加强学生的安全教育和性教育

据澎湃新闻报道，6日上午，记者从河南省开封市尉氏县教育局获悉，赵志勇强奸案案件之后，全县采取了一系列措施加强学生的安全教育和性教育。

尉氏县教育局一位工作人员告诉记者，近两年，全县采取了一系列措施加强学生的性教育和安全教育，“案件之后，（该做的）工作都做了”。

尉氏县当地一所初级中学的老师告诉记者，事发后全县加强中小学生安全管理，包括加强对学生的性教育及预防性侵措施。这名老师强调“此事对当地影响很大。”她表示，目前学校严格管理学生出入情况，以及学生生活管理，“每名学生进出校都需登记。”

记者注意到，今年1月，开封市教育局曾就转发教育部办公厅关于进一步加强中小学（幼儿园）预防性侵害学生工作下发汴教安〔2019〕4号文件。

该文件称，近年来，开封市外出务工人员增多，留守儿童数量不断增加，留守儿童由于缺乏父母监管容易出现安全问题，造成学校日常安全管理难度加大，“个别地方出现中小学生被性侵犯案件，给受害学生身心、家庭带来深重灾难，引发社会各界高度关注。”

为此，岁末寒假前，开封市各级教育行政部门和学校要开展一次预防性侵专题教育，全市各学校要做好中小学、幼儿园的组织观看动漫片《守护青苹果》工作；各级教育部门和寄宿制学校要对所有学生宿舍实行“封闭式”管理，尤其加大女生宿舍管理。同时，密切保持家校联系；加强教职员工管理。

根据新华社此前报道，2018年12月20日，河南省高级人民法院依法对被告人赵志勇、李娜、刘洪羊、周合鑫强奸、组织、强迫卖淫、协助组织卖淫一案二审当庭宣判，以强奸罪判处被告人赵志勇死刑，剥夺政治权利终身。

今年6月4日，河南省开封市中级人民法院在门外布告栏张贴布告，称赵志勇、李娜等强奸、组织、强迫卖淫、协助组织卖淫一案罪犯赵志勇已于当日验明正身，押赴刑场，执行死刑。