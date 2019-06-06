港民调：47.2%反对修例 政府提新修订后民意无明显变化

《逃犯条例》修订在香港争议不断，香港《明报》委托香港中文大学传播与民意调查中心，就”逃犯条例修订草案”进行意见调查。结果发现，分别有约三成受访者”非常关注”和”颇关注”修例，而受访者对修例的立场则以”颇反对”和”非常反对”占最多，共47.2%。

据《明报》报道，此次民意调查以随机抽样方式，于5月23至24日、27至31日、6月3至5日共10天，利用电脑辅助电话访问系统，由访问员用电话访问，成功访问个案1048个，回应率约四成。

对于有多关注政府提出修订《逃犯条例》，调查显示，分别有27.5%及30.4%的受访者称”非常关注”和”颇关注”《逃犯条例》，两者合共57.9%；31.3%表示”一般关注”；另外”颇不关注”及”非常不关注”者分别占6.4%及3.5%；其余为无意见或拒绝回答。

对于是否支持《逃犯条例》修订草案，32.2%受访者表示”非常反对”，15%称”颇反对”；”支持”及”非常支持”者分别占13.9%及9.9% ；”一般”者占24.9%；其余受访者无意见或拒绝回答。

港府上月30日就《逃犯条例》修例再提新修订，抛出六项建议，包括移交罪行适用范围由可判监逾三年的罪行，提高至七年。调查发现，提出新修订后，受访者取态的比率没明显变化，”非常反对者”比率由32.3%轻微跌至32.0%、”颇反对”比率由15.7%微跌至13.7%；”颇支持”比率由13.1%微升至15.2%、”非常支持者”比率由10.1%微跌至9.6%。