台湾对美事务机构更名 蔡英文：台美关系新里程碑

当中美两国因贸易战而僵持不下，台美关系正稳健加温。台湾对美事务代表机构今天更名，美国也准备对台出售逾20亿美元（约27.3亿新元）的军备，这些举动料进一步激怒北京当局。

台湾对美事务机构“北美事务协调委员会”（Coordination Council for North American Affairs，简称CCNAA）今天正式更名为“台湾美国事务委员会”（Taiwan Council for US Affairs，简称TCUSA）。总统蔡英文今午应邀主持揭牌仪式时指出，今年正值《台湾关系法》入法40周年，此次更名凸显台美透过双方累积的“互信和默契”，以实际行动为台美关系创下新的里程碑。《台湾关系法》是美国1979年与“中华民国”断交后，用于规范台美关系的国内法。

蔡英文说：“经过40年来的努力，今天台湾和美国的伙伴关系，不但比40年前更加紧密，更成为了印太地区一股良善的力量。”

近来常以强硬口吻炮轰中国大陆的蔡英文也指出，民主对台湾来说不是一个口号，而是人民的生活方式，是维护人民尊严的基本价值。她会基于对民主价值的共同承诺，确保台美关系稳健前进，一起推动更自由、开放的印太区域。

同场的美国在台协会（AIT）处长郦英杰（William Brent Christensen）致辞时指出，此次更名能够“更加确切地反映TCUSA每天的工作内涵，也是一个绝佳机会，让我们凸显美台双方将共同打造的精采未来”。

TCUSA是AIT的对口单位，成立至今40年。

两岸关系因蔡英文上台后拒绝承认“九二共识”而急冻，中国大陆领导人习近平今年初发表推动“一国两制”台湾方案的言论后，进一步引起民进党政府的强烈反弹，一边严辞批评北京，一边拉拢与美国的关系。美方也积极回应蔡政府的“联美抗中”策略，如先后通过一系列友台法案，包括美台军售常态化。

据路透社今天报道，美国准备销售108辆M1A2艾布兰战车、1240枚拖式飞弹、409枚标枪飞弹，以及250枚刺针防空飞弹，总价值估计逾20亿美元。

台湾国防部今天答复媒体询问使证实，当局已针对上述四项军备向美方提出“发价书需求信函”，目前均按相关军售程序执行，进度正常。国防部强调，美国基于《台湾关系法》与《对台六项保证》，持续提供台湾防卫性武器，有助于提升台湾军队的站立并巩固台美安全伙伴关系，确保台湾安全与维持区域和平稳定。

（联合早报台北特派员黄顺杰报道）