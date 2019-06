台湾对美事务机构更名 蔡英文：台美关系新里程碑

当中美两国因贸易战而僵持不下,台美关系正稳健加温。台湾对美事务代表机构今天更名,美国也准备对台出售逾20亿美元(约27.3亿新元)的军备,这些举动料进一步激怒北京当局。

台湾对美事务机构“北美事务协调委员会”(Coordination Council for North American Affairs,简称CCNAA)今天正式更名为“台湾美国事务委员会”(Taiwan Council for US Affairs,简称TCUSA)。总统蔡英文今午应邀主持揭牌仪式时指出,今年正值《台湾关系法》入法40周年,此次更名凸显台美透过双方累积的“互信和默契”,以实际行动为台美关系创下新的里程碑。《台湾关系法》是美国1979年与“中华民国”断交后,用于规范台美关系的国内法。

蔡英文说:“经过40年来的努力,今天台湾和美国的伙伴关系,不但比40年前更加紧密,更成为了印太地区一股良善的力量。”

近来常以强硬口吻炮轰中国大陆的蔡英文也指出,民主对台湾来说不是一个口号,而是人民的生活方式,是维护人民尊严的基本价值。她会基于对民主价值的共同承诺,确保台美关系稳健前进,一起推动更自由、开放的印太区域。

同场的美国在台协会(AIT)处长郦英杰(William Brent Christensen)致辞时指出,此次更名能够“更加确切地反映TCUSA每天的工作内涵,也是一个绝佳机会,让我们凸显美台双方将共同打造的精采未来”。

TCUSA是AIT的对口单位,成立至今40年。

两岸关系因蔡英文上台后拒绝承认“九二共识”而急冻,中国大陆领导人习近平今年初发表推动“一国两制”台湾方案的言论后,进一步引起民进党政府的强烈反弹,一边严辞批评北京,一边拉拢与美国的关系。美方也积极回应蔡政府的“联美抗中”策略,如先后通过一系列友台法案,包括美台军售常态化。

据路透社今天报道,美国准备销售108辆M1A2艾布兰战车、1240枚拖式飞弹、409枚标枪飞弹,以及250枚刺针防空飞弹,总价值估计逾20亿美元。

台湾国防部今天答复媒体询问使证实,当局已针对上述四项军备向美方提出“发价书需求信函”,目前均按相关军售程序执行,进度正常。国防部强调,美国基于《台湾关系法》与《对台六项保证》,持续提供台湾防卫性武器,有助于提升台湾军队的站立并巩固台美安全伙伴关系,确保台湾安全与维持区域和平稳定。

(联合早报台北特派员黄顺杰报道)