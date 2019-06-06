中俄发全球战略稳定联合声明 中国外交部：不是走结盟对抗老路

中国国家主席习近平访问俄罗斯期间，双方发表全球战略稳定联合声明，中国外交部今天（6日）对此表示，中俄携手维护全球战略稳定，不是为了一己私利，更不是走结盟对抗第三方的老路。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上回应相关提问时说，当前国际安全形势复杂演变，战略安全不稳定性、不确定性因素增多。个别国家大搞单边主义，破坏军控和防扩散体系，企图谋求军事领域绝对战略优势，使全球战略平衡与稳定面临严峻挑战，另一方面，求和平、求稳定、求发展仍是世界上绝大多数国家的诉求。

耿爽表示，中俄同为安理会常任理事国，有责任和义务维护全球战略稳定。此次中俄元首签署并发表《关于加强全球战略稳定的联合声明》，阐述了双方对当前国际安全及全球战略稳定形势的看法，就重要的安全和军控问题表明了共同立场，强调维持良好大国关系对解决全球战略性问题的重要性，并提出加强战略稳定，维护军控和防扩散领域国际机制体系的具体举措。

耿爽称，声明向全世界发出了两国致力于维护全球战略稳定，维护多边主义和国际秩序的强音，也为两国深化战略互信、加强战略协作指明了方向，展示了中俄的负责任大国形象，契合了国际社会的期待，意义十分重大。中俄携手维护全球战略稳定，不是为了一己私利，更不是走结盟对抗第三方的老路。大国关系是事关全球战略稳定的关键问题，期待大国和睦相处，不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。