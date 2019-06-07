中国移动：9月底将在北上广深等40个城市提供5G服务

据澎湃新闻报道，中国工业和信息化部6日向中国移动通信集团有限公司等4家公司颁发“第五代数字蜂窝移动通信业务”（5G）基础电信业务经营许可证，同时批准中国移动将包括语音、数据、移动物联网相关业务在内的全部“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTE FDD）”经营范围扩大至全国。

据中国移动副总经理李正茂透露，中国移动预计今年9月底前，将在全国40个城市提供5G服务，后续将持续扩大服务范围。目前，中国移动已经开始在这40个城市打造5G体验厅，很快用户就能在这些营业厅体验到5G视频、游戏等应用。

据悉，40个城市分别为4个直辖市北京、天津、上海、重庆；27个省会城市合肥、福州、兰州、广州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州；5个计划单列市大连、青岛、宁波、厦门、深圳；以及4个其他城市雄安新区、张家口、苏州、温州。

此外，目前中国移动已经在杭州、广州、上海、武汉、苏州5城市启动5G网络规模试验。在北京、重庆、天津、深圳、雄安等12个城市开展5G业务示范试验网建设，围绕移动远程医疗、云端机器人、智慧工厂、智慧校园、智能电网、高清云游戏等31个应用场景开展5G业务示范。