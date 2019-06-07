台北市长柯文哲：续办双城论坛 建议扩大成北台湾与长三角的合作

台湾台北市长柯文哲接受香港中评社专访表示，台北上海双城论坛已经举办九年，今年是第十届，会继续办下去。他也指出，双城论坛是目前两岸唯一的官方联络管道，他建议扩大合作范围，将论坛扩大成北台湾与长三角的合作。

据《香港中评社》报道，柯文哲表示，”因为在台湾，我们北北基桃大概占整个台湾生产总额的45%，长三角也是中国大陆第一大经济圈，生产总额占全中国大陆约20%，所以若能扩大双方的经贸交流，我想这也有助于提升台湾经济的整体动能。”

他透漏目前双城论坛的内容双方还在切磋中，但大方向预计分论坛主题将分三方面：青年、经贸、市政学习。柯文哲说，他的支持者主要是年轻人，他也一向重视青年，因此特别关心在大陆就学、就业的年轻人。

针对当前两岸关系，柯文哲指出，目前的两岸僵局可分内外两方面来说。内部因素是因台湾总统蔡英文领导的民进党执政不力，在民意支持度偏低的情况下，逐渐失去主导议题的能力，特别在2018年“九合一”选举大败后，感觉上蔡英文对大陆更趋强硬，也许蔡英文把对大陆强硬当作强心剂。另一个外部因素，不可讳言就是美中对抗的国际局势。柯文哲认为，美中贸易战只是表面，实际上是两个霸权的问题。但在美中对抗下，蔡英文很明显偏向美国，变成只押一边后，就让台湾失去在两强之间游走的空间。

对于如何回应“九二共识”、“一个中国”原则与“一国两制”，柯文哲说，"九二共识"已经被标签化，或许应该要提出一些双方都可以接受新的说法，来处理未来的两岸关系。

至于"一个中国"，柯文哲表示，当今世界上没有人认为有"两个中国"，所以"一个中国"不是问题。问题是，"一个中国的内容到底是什么？"、"台湾跟大陆同文同种，文化上我认为台湾还是在中华文化圈里面。"

至于"一国两制"，柯文哲指出，" 一国两制如果就是指香港模式，那我保证在台湾是没有市场的。"并表示大陆方面还是要对台湾的民意多方探索、多倾听台湾的民意。

柯文哲说，处理两岸事务还是要遵守现行体制。目前的政府组织有外交部，也有陆委会，这就很清楚地说明：“两岸事务不是外交关系、不是国际关系，而是一个有专属定位的两岸关系。“

因此，在现行法律制度还没有改变的情况下，就是要遵守体制，而双城论坛就是两岸城市间的交流，对此他已经定位清楚了。