【图集】中国国家主席习近平在俄接受名誉博士学位

在俄罗斯进行国事访问的中国国家主席习近平当地时间昨天（6日）续程前往俄罗斯第二大城市圣彼得堡，出席接受圣彼得堡国立大学名誉博士学位仪式，以及第23届圣彼得堡国际经济论坛。

综合中新社和新华社报道，6日下午，习近平乘专机离开莫斯科，抵达圣彼得堡，并在机场受到俄罗斯高级官员热情迎接。

俄罗斯总统普京也出席习近平的名誉博士学位仪式。习近平抵达圣彼得堡国立大学主楼时，受到普京热情迎接。圣彼得堡国立大学校长宣读学位授予决定，并向习近平主席颁发名誉博士学位证书。

在俄罗斯进行国事访问的中国国家主席习近平（左）当地时间6日在圣彼得堡接受名誉博士学位，俄罗斯总统普京到场恭贺习近平。（法新社）

习近平在致词时说，今年4月，他在北京见证了清华大学向普京颁授名誉博士学位。清华大学和圣彼得堡国立大学分别是两国优秀高校代表，也是他和普京的母校。两校分别向对方国家元首颁授名誉博士学位，既是双方教育和人文领域密切交流的例证，更是中俄关系高水平的重要体现。

习近平在圣彼得堡与普京时，普京邀请习近平共同乘船游览涅瓦河。两国元首随后来到冬宫继续长谈，就当前国际形势及重大国际和地区问题进一步深入交换意见。

习近平强调，当前，中俄两国都处在国家发展、民族复兴的重要历史阶段。在当前形势下，双方要深化战略协作，这不仅是为了维护中俄两国的利益，更是为了捍卫基本的国际准则和国际道义，维护世界和平、安全与稳定。

普京表示，国际形势越是复杂多变，俄中两国越要巩固和深化政治互信，加强在国际事务中的协调协作，维护国际法和国际关系基本准则。

习近平在前往圣彼得堡前，在莫斯科会见俄罗斯总理梅德韦杰夫。

在俄罗斯进行国事访问的中国国家主席习近平（左）当地时间6日在莫斯科会见俄罗斯总理梅德韦杰夫。（法新社）