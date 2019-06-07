华为就孟晚舟案再发声：此案是政治和经济因素驱动

加拿大时间6月6日上午9时30分（新加坡时间6月7日凌晨0时30分）加拿大法院就孟晚舟案件中法律层面的技术问题进行了讨论。此后，华为媒体事务副总裁本杰明·豪斯（Benjamin Howes）就华为立场发表了简短声明，称此案件是政治和经济因素驱动，不是出于法治考虑。孟晚舟及其律师将以此提请法庭以程序滥用为由终止引渡程序。

根据中新社的报道，华为媒体事务副总裁豪斯在温哥华代表华为公司向媒体发表声明中说，美国对孟晚舟的指控在加拿大法律下并不构成犯罪，引渡申请不符合加拿大《引渡法》的核心原则。美国对孟的指控是基于违反美国对伊朗实施的单边金融制裁，而加拿大目前并没有针对伊朗的金融制裁，因此银行的相关交易不存在违反加拿大法律的风险，从而不会导致银行遭受经济利益损失风险。所以孟在美国被指控的行为在加拿大并不构成犯罪，应被立即释放。

豪斯指出，孟晚舟的律师将于2020年1月份提交动议，反驳美方基于欺诈罪引渡孟的申请。

声明说，美国政府提交的证据材料不充分，对孟晚舟的指控不能成立。没有证据证明孟曾误导过任何金融机构。孟及其律师在后续的听证会中将就此问题作进一步说明。

豪斯还表示，孟晚舟及其律师认为，孟在机场被捕时的合法权利受到严重侵害。加拿大针对孟的执法行动是对美国和加拿大引渡程序的滥用，是披着引渡程序外衣非法搜集证据，迫害个人权利。孟的律师将于2019年9月提交披露动议，要求获取更多孟晚舟于2018年12月1日在机场遭受的不公平待遇的记录。

声明重申，孟晚舟的律师认为，美国对华为的打压以及美国总统的相关言论也表明，此案件是政治和经济因素驱动，不是出于法治考虑。孟及其律师将以此提请法庭以程序滥用为由终止引渡程序。

声明最后说，华为坚决支持孟晚舟捍卫自己的合法权益，也相信加拿大司法系统能公正、高效地审理此案，作出有利于孟的判决。

加拿大司法部于3月1日就孟晚舟引渡案签发授权进行令。此后，孟晚舟已先后于3月6日和5月8日两次出庭聆讯。但这两次聆讯均主要为程序性内容。法庭将于9月23日再次开庭，进行相关信息披露聆讯。引渡案正式聆讯在明年1月展开时，控辩双方将进行实质性的法庭交锋。