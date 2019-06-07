莫言指控公司侵权 获赔偿金210万人民币

中国知名作家莫言去年答应帮忙一名职员写一副字来报答职员的救命恩人，不过他没料到这会演变成侵权事件。深圳一家公司如今被莫言指控侵权，上个月被法庭判赔偿莫言210万元（人民币，下同，41万新元）。

据中国《方圆》杂志公众微信号报道，这起案件起源于去年。一名与莫言一家相熟的莫言所住小区收发室职工开口找莫言帮忙，提及深圳玉瓷科技有限公司创始人董震雷，说董震雷为自己老婆支付了保险费，自己无以为报，恳请莫言能为董震雷写一副字，作为自己对董震雷的报答。莫言随后答应。

几天后，该职工又请求莫言允许董震雷来家拜访，给他签上一本签名书。在短短几分钟会面期间，董震雷热切请求与莫言合影留念，并拿出事先准备好的莫言作品让莫言签名，因两人都曾经入伍，莫言最后落款题字：赠与董震雷战友，会面即结束。

去年12月，网络上出现了大量与“莫言”相关的广告代言类视频及图文信息，在腾讯视频网站《玉瓷企业宣传片》视频7分20秒处，这家企业多次提及莫言姓名，插入莫言照片，展示莫言题写的与陶瓷相关的书法作品，并配音称：

“莫言老师家里在使用玉瓷科技纯陶瓷养生锅后，给予了玉瓷科技极高的评价，并邀请公司创始人董震雷到家里做客，为其题词，以战友相称，聊文学，聊陶瓷。最后，莫言老师说：用了玉瓷科技养生锅，炒菜味道就是不一样，健康养生，其他的金属致癌锅再用不回去了，希望你们把它卖到全世界，为全人类的健康造福”。

报道称，在百度网站搜索“莫言代言深圳玉瓷锅”出现的《财富增长之道震撼开讲！！》视频中，这家企业在其广告内容的显著位置中标注“莫言以战友相称的企业家导师——董震雷”，并再次插入了“莫言与董震雷合照”。

2月27日下午2点30分，莫言起诉深圳玉瓷科技有限公司人格权纠纷案在深圳市宝安区法院开庭，董震雷本人并未到场。此人与莫言本不相识，之所以会有同莫言的合影及书法题词，其实源于莫言所住小区收发室职工的一次牵线请托。

5月30日，经过三个多月的诉讼，广东省深圳市宝安区人民法院在一审判决中，判令深圳玉瓷科技有限公司立即停止对莫言姓名权、肖像权的侵权行为，删除涉案相关侵权信息；在《光明日报》上刊登致歉信，赔礼道歉、消除影响；并赔偿莫言财产损失200万元以及精神损害抚慰金10万元。