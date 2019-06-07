本月底G20峰会举行习普会？中国驻新公使衔参赞：我并不知情

中美经贸关系紧张，中国国家主席习近平会否在本月底二十国集团（G20）首脑峰会期间与美国总统特朗普举行双边会谈，受到全球关注。中国驻新加坡大使馆公使衔参赞张徐民昨天表示，他对此并不知情。

张徐民昨天上午在“慧眼中国环球论坛”开幕主题讨论环节，回答主持人、法新社北京分社社长越霈力（Patrick Baert）发出的第一道问题时，如此表示。习近平去年12月1日在阿根廷举行的G20首脑峰会应邀同特朗普共进晚餐后，美国将原本要开始对中国商品加征关税的日期延后90天，双方代表展开了协商。

张徐民表示，自己由于没有参与中方相关的安排工作，“所以很抱歉，我的回答是我不知情”。但从过去几个月中美经贸谈判的发展情况，他认为即使双方同意在日本举行双边会谈或两国峰会，他不认为美方会率先发出相关消息。

“不排除最后一分钟，双方或许会达成这样的共识和安排，但这不是最迫切需要去预测的事项。当前更重要的事情是美方真正展现诚意，放弃极限施压和出尔反尔的做法。”他指出，两国元首去年在布宜诺斯艾利斯会谈之后，双方代表进行了11轮的谈判，但最终美国仍然决定大幅提高中国产品的进口关税。

（《联合早报》李气虹报道）