中国两军舰在南中国海参与训练

中国官媒昨天（6日）公布，中国两艘军舰白山舰与五指山舰上周在南中国海展开立体登陆科目的训练。

据中国观察者网报道，中国军网发布消息称，今年5月29日至6月3日，中国人民解放军南部战区海军某登陆舰支队长白山舰与五指山舰在南中国海某海域进行立体登陆科目的训练。

报道称，长白山舰与五指山舰同属于中国自行研制的071型船坞登陆舰。该型舰长度为210米，宽度28米，满载排水量超过2万吨。另据中国央视最新的公开报道，五指山舰满载排水量能达到2万9千吨，相当于一艘轻型航空母舰。该舰可作为气垫登陆艇的母舰，用以运送士兵、步兵战车、主战坦克等展开登陆作战，也可搭载两栖作战车辆，具备大型直升机起降甲板及操作的能力。

此次训练出动两艘登陆舰中，昆仑山舰是071型船坞登陆舰的首舰，而五指山舰是该型舰船中的最新一艘。五指山舰在4月下旬的庆祝中国人民海军成立70周年海上阅兵式上正式亮相。

在5月上旬的“蓝色突击-2019”中泰海军联合训练中，五指山舰也参与了此次联训。5月6日上午，300多名泰方官兵登上五指山舰参观交流。报道也称，作为中国海军目前最先进的两栖船坞登陆舰，它的亮相自然引起了极大的关注。