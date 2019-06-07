52岁“高龄考生”迎来第23次中国高考

一名52岁的“高龄考生”迎来第23次走入中国高考考场，人决定再次追求自己的大学梦。

据《北京青年报》报道，来自四川的梁实在三天前（6月4日）接受北青报记者采访时称自己始终坚信，“不可能一辈子考不上。”

梁实1967年出生于中国四川省仁寿县文宫镇高家公社，1983年，梁实第一次参加高考但不幸落榜，此后复读两年都没有考上。之后他开始打工，后来做起了建材生意。

梁实的父母都是老师，但五个孩子没有一个上过大学。为了完成父母的心愿，他重新投身到高考当中。

1987年到1991年，梁实参加了高考，但没有达到分数线。

2001年，高考报名取消了年龄限制，次年他又报名参加高考。

2010年起，生意稳定的梁实又回到考场，连续参加高考至今。其中，2016年他的高考成绩达到453分，超过了二本分数线，但他觉得这个分数很难上理想的学校，于是放弃了填报志愿。

2018年，梁实考出了自己迄今为止最高的成绩——469分，比二本分数线高了11分。得知分数后，他当时就决定2019年继续高考，因为想去学习氛围和环境更好的学校读书，而不是仅仅为一个大学文凭。

有评论对梁实这样的“高考钉子户”持批评的态度。

当记者问及梁实对此类评价的想法时说，“别人愿意说什么是他们的事情，我也管不了。“ 他还说，”现在生意能运转，孩子也成人了，衣食无忧。我每年复习考试，有自己的人生追求。”

在被问及什么支持他参加23次高考时，梁实表示是梦想的力量，“我家旁边就有一所大学，我经常去那边散步，感觉大学校园很安静，很纯粹，跟社会上不一样。我喜欢这样的氛围，特别希望能在一所梦想的大学教室里学习。”