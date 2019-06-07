农地靠近监测站被禁用收割机 中国河南村民获官方协助完成收割

中国河南省驻马店市上蔡县一户村民抢收粮食时因麦田靠近空气质量监测站被禁用收割机，在媒体关注后，事情有了转机。有关部门被要求改进工作方法。

据澎湃新闻今天（7日）报道，河南广播电视台《民生大参考》栏目早前介绍，中国河南省驻马店市上蔡县的一个空气质量监测站离刘女士家的麦田较近，有关部门担心她用收割机割麦会造成扬尘，影响空气质量监测数据，因此被当地城管部门阻拦，禁用收割机，只能手割。但手割效率低下，“刮风下雨后麦田大面积倒伏并开始发霉”的70亩小麦对刘女士来说是个挑战。在媒体关注这一事件后，事件有了转机。

6月7日11时，刘女士告诉澎湃新闻，目前收割机已经可以进田收割了。

但对于事件的更多细节，比如她何时获得了新许可，刘女士不愿多言。

7日上午，澎湃新闻多次致电涉事的上蔡县城市管理综合执法局一位李姓负责人，对方一直未接听电话。

7日下午，中国河南省驻马店市上蔡县县委宣传部向澎湃新闻通报称，针对媒体关于《担心有污染 收麦作了难》的报道，上蔡县高度重视，迅速调查处理，目前已协调环保型收割机帮助刘女士收割小麦，7日下午即可收割完毕。该通报同时要求相关部门在今后工作中改进工作方法，吸取教训，防止类似事件再次发生。