王金平：我不参加初选 不是退选

台湾前立法院长王金平宣布不参加国民党总统初选后，外界解读王金平打算直接选到底、等着被国民党开除。王金平阵营昨天（7日）否认并表示，“除非党中央连造势都不让我们办”，但后续活动，暂时不会邀请党籍地方首长或民代参加，以免大家为难。

据台湾《自由时报》报道，王金平昨天到淡水天元宫参加法会，受访时针对有韩粉在面簿留言感谢他“退选”一事，他强调，“自己是不参加初选，不是退选。”

王金平阵营则指出，王金平后续活动还是照走，预定的造势不会取消，像今天高雄将成立“王金平之友会”，虽然因为办在室内、座位仅1500人，但气势不会输，后续还有南投、云林场等，都照计划继续走。

至于是否可能与鸿海集团董事长郭台铭合作，他指出，“没有与任何人合作的打算”，所有人一起团结赢得大选是最高原则，从来没有要离开国民党。

王金平认为，在党没有同意下跑去登记大选才有党纪问题，自己的合作对象是“中国国民党”，个人欢迎其他人来会面，商讨如何赢得2020大选。

王阵营表示，王金平接下来就是积极走基层。因为正值敏感时机，不宜让台面上的人选边站，为了不让大家为难，暂时不会接触党籍地方首长、民代等。

王金平也否认成立云林王金平之友会是要争取云林县长张丽善家族支持。他表示，虽然自己帮过同党籍的县市首长、立委很多忙，但自己从未主动和他们谈到总统选举的事，仍是勤走基层。