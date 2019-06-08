中国创新工场CEO李开复：AI、大数据等整合后 有望成“一带一路”国家下一个经济增长点

中国创新工场董事长兼首席执行官（CEO）李开复昨天（7日）认为，人工智能（AI）、大数据和手机应用程序（APP）三者整合后有望会成为“一带一路”国家下一个强劲的经济增长点。

应邀在俄罗斯圣彼得堡国际经济论坛发表主题演讲的李开复在接受中新网采访时说，不妨把落实“一带一路”倡议从一个“全硬件”的事情扩大至“服务端和终端”。

所谓的“全硬件”，是指基础设施建设，而“服务端和终端”则是指AI、大数据和手机APP。李开复说，这些是未来数字化经济不可或缺的。三者整合将给“一带一路”相关国家带来强劲的经济增长。

李开复说，最近10年里，中国通过自主创新的道路，在人工智能方面已达到了能与美国比肩的水平。此外得益于独特的创业生态系统，中国产生了阿里巴巴、腾讯、今日头条、滴滴打车等著名大公司以及各个行业的AI的独角兽。目前俄罗斯在数学与工程领域的研究基础很强，如果能再加上完善的创业生态系统的话，那么俄罗斯在下一阶段竞争中“应该还是很有机会的”。

因此，李开复希望能利用中国的技术和市场经验帮助包括俄罗斯在内的“一带一路”国家“做点什么事情”。

李开复也向俄罗斯总统普京建议，中俄双方可以共同成立一个基金或者合作投资，把俄罗斯功底深厚的数学和理工天才们的创业想法与中国的市场经验和创业模式相结合，“这将是一个对双方有利的合作”。对于这一建议，普京则表示，人工智能对任何一个国家都非常的重要，希望能达成合作。

李开复认为，由于中国的自主创新，实际上已经打破了美国的神话。世界上不是只有美国能够创新，中国也能创新。“中国有这么一套（与美国不同的技术），但中国可以是你的合作伙伴，愿意跟你达到双赢，而不是带着一批技术来征服你”。

李开复说，中国为“一带一路”国家提供了更多选择。在合作方面，如果有的国家在合作中希望拥有更多股份、掌控更多的权益，大家可以坐下来谈清楚，探讨出双方都满意的解决方案。创新工场能够把中国最好的技术和经验带进来，能够把产品经理带进来（指带入“一带一路”国家），未来双方可能会有更多合作和洽谈的空间。