中国国家主席习近平：“一带一路”并非所谓中国殖民计划

中国国家主席习近平7日出席俄罗斯圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞。他说，中美之间交往频繁、利益融合，所谓脱钩难以想象，相信也不是美方各界愿意看到的，并称“一带一路”并非所谓中国的殖民计划。

据中新社报道，习近平在互动交流环节上就逆全球化、共建“一带一路”、朝鲜半岛无核化等回答了全会主持人提问。

习近平指出，大家要认识到，全球化出现的问题，反映的是全球治理的滞后。解决这些问题，要坚持以开放为导向，坚定维护多边贸易体制。“我们不是要另起炉灶，而是要完善现行国际体系”。

习近平说，要以公平平等为基础，提升新兴市场国家和发展中国家在多边机构中的代表性和话语权，使治理架构和利益分配更为平衡合理。要秉持相互尊重的态度，尊重各国社会制度和发展道路，加强沟通协调，妥善处理分歧。

习近平说，中国致力于做国际社会的建设者而不是破坏者，做架桥者而不是挖沟者。我们致力于扩大自己的朋友圈，中俄是全面战略协作伙伴，中国同亚洲、欧盟、非洲、拉美、南太国家都已成为合作伙伴。中美之间交往频繁、利益融合，所谓脱钩难以想象，相信也不是美方各界愿意看到的。

习近平指出，共建“一带一路”倡议提出近六年来，得到各方积极响应和支持，参与方已远远超出历史上的“一带一路”范畴，充分表明这一倡议具有强大凝聚力，并非中国一厢情愿。“一带一路”坚持共商共建共享，坚持相互尊重、互利共赢，绝不是有些人所称的当代马歇尔计划。“一带一路”也并非所谓中国的殖民计划，中国从来没有过殖民他国的历史。“我们将坚定地做好中国自己的事情”，并继续通过共建“一带一路”，为构建人类命运共同体做出努力。“我们相信这一理想会赢得国际社会更大共识，也一定会实现。”