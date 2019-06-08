中国河南攻坚办：监测站旁禁收割机是乱作为

中国河南驻马店市上蔡县传出一户村民因麦田靠近空气质量监测站被禁用收割机后，当地县委宣传部昨天（7日）向中国媒体通报称，已协调收割机协助收割。河南环境污染防治攻坚战领导小组办公室也通报，涉事执法单位阻止收割机使用不作为、乱作为问题，称该做法极其错误，坚决反对以抓环保为名而抹黑环保。

据中国澎湃新闻报道，该通报称，驻马店市上蔡县城市管理综合执法局以影响空气质量检测数据为由阻止农户机收小麦，这种做法极其错误。保护环境的根本目的是维护群众的民生福祉，是保护群众利益，这是党的使命宗旨决定的。为了减少扬尘污染，保监测数据，阻止群众机收小麦的做法，与中央的要求、与环境保护的初衷背道而驰。

该通报称，河南驻马店市上蔡县城市管理综合执法局以影响空气质量检测数据为由阻止农户机收小麦，这种做法极其错误。保护环境的根本目的是维护群众的民生福祉，是保护群众利益，这是党的使命宗旨决定的。为了减少扬尘污染，保监测数据，阻止群众机收小麦的做法，与中央的要求、与环境保护的初衷背道而驰。

通报称，阻止农户机收小麦事件反映出当地在污染防治方面工作作风不严不实。为维护空气质量，阻止群众机收小麦的错误决策是急功近利、做表面文章、自欺欺人的行为，是错误的政绩观在作怪。该事件还反映出当地有关部门存在形式主义、官僚主义。

该通报也指出，要坚持科学治污、精准治污、依法治污，避免方法简单粗暴，坚决不搞“一刀切”。

河南省攻坚办当天也下发紧急通知，要求各地各相关部门迅速行动，排查清理麦收期间提出的农业扬尘治理的不合理要求，坚决制止各种形式的不切合实际的乱作为。

该紧急通知称，减少农业方面的扬尘污染，完善农机防尘设施，要在切实保护农民利益的前提下循序渐进，不可操之过急；更不能不切实际，不顾农民利益，命令式阻碍农民正常收割。