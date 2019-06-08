屡屡败诉又屡屡上诉 中国湖北男子打了23年官司

中国湖北省一名男子多年前卷入债务纠纷，屡屡败诉又屡屡上诉，而这场官司迄今已经打了23年之久。

据中国澎湃新闻报道，这起案件起源于1994年。这名男子蔡立刚在一次酒店转让时与鲁某发生债务纠纷。武汉中院于1996年2月14日立案。鲁某起诉称，其担任武汉汉阳阳光大酒店经理期间，曾向石油公司借款60.64万元，向张某借款50万元，合计110.64万元全部投入酒店的开业阶段。蔡立刚接手经营、签订协议后，偿付71万元，尚欠39.64万元，利息11.3386万元以及协议上认可的10万元未付。

武汉中院一审认定，鲁某以个人名义向湖北省石油总公司借款60.64万元，向张某借款50万元。1995年6月，阳光大酒店进入试营业阶段，鲁某被免去经理职务，由蔡立刚接手承包该酒店并变更登记为酒店法定代表人。此间，双方签订协议约定对鲁某在经营期间的账务予以清理。后阳光大酒店分三次偿还68万元，蔡立刚偿还3万元，两被告实际已偿还71万元。

武汉中院于1996年作出判决，阳光大酒店偿付鲁某39.64万元及利息10.8986万元；阳光大酒店补偿鲁某为筹措垫资款而实际支出的5万元。

蔡立刚不服提出上诉，湖北省高院1997年3月将案件发回重审，武汉中院重审后于1998年作出判决，蔡立刚偿还鲁某垫资本金237625.57元，赔偿经济损失209137元。

蔡立刚此后多次提出上诉，都是以失败收场。